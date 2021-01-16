全球紛傳變種病毒疫情！英國將關旅遊走廊 下週一實施
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-16 08:11:55
全球新冠肺炎疫情嚴峻，截至台灣時間16日清晨，全球已有至少93751490人感染，死亡人數也突破200萬大關。目前不少國家或地區都已出現不同的變種病毒病例，前一陣子因傳出變種病毒流行而被多國禁止入境的英國，首相強生(Boris Johnson)也宣布要關閉「旅遊走廊」，未來所有入境英國的旅客，都須附篩檢證明外加隔離10天。
綜合《BBC》等外媒報導，強生於當地時間15日宣布，下週一(18日)起，所有旅客入境，都須持有72小時內的陰性證明，強生表示：「變種病毒擴散的風險使我們必須採取額外行動，確保它不會從海外進入英國。」在這項措施宣布前，英國雖然要求多數國家的旅客，入境後須自我隔離14天，但來自「旅遊走廊」名單的國家旅客則不需隔離。然而，現在國際疫情越來越嚴重，顯然不是放寬防疫措施的時機，便決定取消「旅遊走廊」名單，所有旅客入境後均須隔離，只是隔離第5天時，旅客可選擇是否接受檢測，如未染疫則可縮短隔離時間，否則就得隔離滿10天。
新措施預計將持續1個月，至2月15日，屆時英國將視情況決定是否延長實施。上週五英國政府因變種病毒的原因，已禁止來自南非、葡萄牙和維德角的旅客入境。
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