立委收賄案　廖國棟1000萬交保獲釋　只剩蘇震清在押

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台北地方法院15日裁定廖國棟以1000萬元交保，廖國棟一度表示，他的存款只有296萬元，實在沒有多餘的錢，加上名下祖傳的土地，多是原住民保留地難以變賣，他與家人關係緊密，他年紀達67歲，罹患心律不整和糖尿病，在押期間多次就醫，不可能棄家人逃亡，但法院認定廖國棟涉嫌收賄的金額約870萬元，仍裁定廖國棟必須交付1000萬元後才能交保。
廖國棟家人經過四處籌款，終於在15日晚間21時截止前的1分鐘，急忙把錢送進法院點交。廖國棟於晚間22時獲得交保，走出法院。
走出法院的廖國棟看起來瘦了一大圈，記者問廖「你還是堅持清白？」廖國棟點頭，記者追問「交保後，第一件事想做什麼？」廖國棟回答「回家休息」，隨後搭車離去。
廖國棟在親友協助奔走籌錢後，終於回家休息，除可趕上兒子在月底的婚禮，今年也可望在家度過農曆春節。
法院裁定廖國棟仍有逃亡之虞，限制住居於台北市博愛路的立委宿舍，並限制廖出境、出海為期8個月，每周一晚間必須到台北市南海路派出所報到，以確定行蹤。
全案是前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，涉及行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法，或舉辦公聽會等方式，傳出施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖搶回SOGO公司經營權。
在立委陳超明、廖國棟陸續交保後，涉案立委目前只剩蘇震清仍在羈押中。