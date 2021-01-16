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立委收賄案　廖國棟1000萬交保獲釋　只剩蘇震清在押

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-16 09:21:56

立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明
▲涉入跨黨派受賄案的3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明遭羈押禁見，時代力量黨主席徐永明則以80萬元交保。（圖／NOWnews 資料照）
一度引發社會關注的立委集體收賄案，15日晚間再交保一人，國民黨立委廖國棟以1000萬元金額獲得交保，目前只剩民進黨立委蘇震清仍在羈押中。
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▲立委集體涉貪案，台北地方法院公布裁定結果國民黨立委廖國棟遭收押被法警護送上囚車。（圖／記者葉政勳攝
▲立委傳出集體收賄，台北地方法院公布裁定結果，國民黨立委廖國棟被收押。（圖／記者葉政勳攝）
台北地方法院15日裁定廖國棟以1000萬元交保，廖國棟一度表示，他的存款只有296萬元，實在沒有多餘的錢，加上名下祖傳的土地，多是原住民保留地難以變賣，他與家人關係緊密，他年紀達67歲，罹患心律不整和糖尿病，在押期間多次就醫，不可能棄家人逃亡，但法院認定廖國棟涉嫌收賄的金額約870萬元，仍裁定廖國棟必須交付1000萬元後才能交保。
廖國棟家人經過四處籌款，終於在15日晚間21時截止前的1分鐘，急忙把錢送進法院點交。廖國棟於晚間22時獲得交保，走出法院。

走出法院的廖國棟看起來瘦了一大圈，記者問廖「你還是堅持清白？」廖國棟點頭，記者追問「交保後，第一件事想做什麼？」廖國棟回答「回家休息」，隨後搭車離去。

廖國棟在親友協助奔走籌錢後，終於回家休息，除可趕上兒子在月底的婚禮，今年也可望在家度過農曆春節。

法院裁定廖國棟仍有逃亡之虞，限制住居於台北市博愛路的立委宿舍，並限制廖出境、出海為期8個月，每周一晚間必須到台北市南海路派出所報到，以確定行蹤。

全案是前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，涉及行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法，或舉辦公聽會等方式，傳出施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖搶回SOGO公司經營權。
在立委陳超明、廖國棟陸續交保後，涉案立委目前只剩蘇震清仍在羈押中。
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