NBA／又有大咖確診！狼王唐斯自爆染疫

灰狼隊新生代「狼王」Karl-Anthony Towns（唐斯）今天確診新冠肺炎，他自己也跟媒體說明狀況。

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Karl-Anthony Towns的母親Jacqueline Cruz-Towns在去年4月13日因為疫情過世，這讓他很難過。

而他的母親跟病魔抵抗一個月左右，最後還是無法恢復，此外，他的6位家庭成員也都染疫，甚至過世。





Karl-Anthony Towns收到通知時，他的父親跟家人都很難過，並且很焦急，而他也在跟灰熊隊比賽前被告知，這讓他也無法進場，需要隔離。