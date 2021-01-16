談參選北市黨部主委願景　吳怡農：強化與社區連結

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吳怡農說，強化黨部跟公民團體、一般社會大眾、社團的連結，是比較有趣的，這也跟他現在的「壯闊台灣」比較有關，因為他一直在做公民教育，關注在國防方面。
吳怡農表示，之前他和民進黨高雄市黨部主委趙天麟見面，趙天麟最近剛整修高雄市黨部，做成比較像咖啡廳的地方，希望讓大家覺得黨部是開放的空間。而連江縣黨部主委李問也是走在很前面。讓大家看到民進黨不是只有選舉的時候才在社區，平時就做些跟社區有關係的東西。
至於未來民進黨北市黨部要做些什麼？吳怡農說，針對不同族群，應該做不同設計和活動，最後的目標是促成對話，最基本的，是辦座談、論壇、客廳會，這些本來就在做，再把規模放大、題目放得更廣，只要是任何台北市民關心的，我們都應該一起來談。
吳怡農說，去年下半年，他辦過很多客廳會 看到大家滿關心公共事務、也願意討論不同的政策面向。地方黨部可以在這方面多下點功夫，還有公益活動可以多做一點。
在招募新血方面，吳怡農指出，黨內可以有更多元的聲音，透過更多元討論生出來的東西，政策也能做得更好，現在已經有厲害的學者專家，把更多不同背景、特別領域背景的人找進來是好事。
談到2022台北市長選舉，國民黨可能推出強棒蔣萬安參選。對於蔣萬安，吳怡農直說「強啊」。吳怡農認為，在看2022選舉，要北三都的候選人陣容，如果國民黨推台北蔣萬安、新北侯友宜、桃園韓國瑜，可以吸到很多不同族群，那民進黨能推出哪3個人打團體戰、牽制他們？這就要讓更有智慧的人去處理。