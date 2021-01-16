大安濱海冬季風浪大　中市府籲水域遊憩安全

中市大安濱海樂園擁有全台獨特的沙灘風景，每年夏天舉辦沙雕音樂季，吸引數十萬遊客慢步在海邊觀賞沙雕美景，傍晚亦可在觀景平台由晚霞夕照渲染的金色海邊旁聆聽音樂饗宴；大安濱海每年進入秋冬，強勁東北季風吹起時，在海灘激起巨大危險海浪及沙浪，但近日發現仍有遊客不顧危險，於元旦假期到大安濱海樂園進行風箏衝浪活動，造成不慎落海的意外發生，所幸落海民眾在消防及海巡人員救援下安全脫困。

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觀光旅遊局長林筱淇呼籲，大安濱海樂園屬開放式水域，為維持水域遊憩活動之安全，在現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，亦即每年4月至12月，自上午7時至下午6時止，始開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，觀旅局在每年開放時間派有合格水域救生員於旁戒護，以確保民眾生命安全；另觀旅局及所屬風景區管理所，每年4月起均會同教育、水利、消防、警察等局，以及區公所、里辦公處等各機關，針對大安濱海樂園及周遭水域執行不定期聯合稽查取締與勸導工作，如不聽勸導者，由水域主管機關依法裁處。











林筱淇提醒，民眾在場域開放的時間及範圍從事相關水域安全活動，觀旅局已在現場豎立告示牌註明每天的潮汐時間，民眾應隨時注意天候水域狀況及本身的身體狀態，並確保自身的安全防護措施，更應注意水域遊憩活動公告，切勿違反警示牌公告範圍、時間及活動種類，否則將依照發展觀光條例第60條規定處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。





林筱淇強調，雖然大安濱海目前風強浪大不適合戲水遊玩，但大安最熱門的「向海那漾」豪華露營區可入住渡假，有32帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷等您來體驗。