蓬佩奧提3指控稱病毒來自武漢研究所　籲世衛徹查

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首先，蓬佩奧聲稱，美國政府有理由相信，2019年秋天就有武漢研究所的研究員感染，比一般所知的首例確診還要早，而且這些研究人員的症狀，與新冠肺炎和常見的季節性疾病相似。
其次，蓬佩奧指出，武漢研究所研究的蝙蝠冠狀病毒（RaTG13），與新冠病毒株的相似度高達96.2%；而自疫情爆發以來，武漢研究所的資訊就不夠透明，也不針對是否透過實驗強化傳染性或致死率等事說明清楚。
第3點，蓬佩奧重申，即使武漢病毒研究所一直宣稱自己是民間機構，但從2017年以來，它就一直與軍方進行秘密的研究合作，包括實驗室內的動物實驗。
蓬佩奧最後強調，新冠疫情大流行是可以避免的，只要是負責任的國家，都應該在疫情一開始爆發時，就邀請世衛組織調查員前往，但中國卻拒絕包括美國在內的幫助，並懲罰發出危險訊號的醫生、科學家和記者。為了全球的未來，世衛必須徹底調查真相，毫無限制的取得需要的樣本、紀錄，並與醫師、研究人員對話，否則中國未來仍會於爆發疫症後，將負面影響強加給中國及全球的人民，只在於時間的問題。
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