鳳山大火又添一死　女嬰今宣告不治

高雄鳳山區五甲一路昨（15）日凌晨4點44分發生一起火警，屋主的武姓越南籍妻子為逃生抱著1歲女嬰不慎墜樓，武女宣告不治，1歲女嬰則在高雄長庚加護病房急救，截至昨日該起火警共造成3死1重傷，但1歲女童因傷勢過重，在今天宣告不治身亡，屋內四人全數罹難。

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鳳山四樓透天厝昨日凌晨發生大火，起火點２樓冒出陣陣濃煙，高雄市消防局副大隊長吳佩城率共28車62人前往搶救，消防局長李清秀亦到場指揮，據悉屋內原住有五人，陳姓屋主因外出逃過一劫，但70歲的老母親、33歲的太太武女，10歲的武姓女童、1歲陳姓女嬰都呈現OHCA，已無呼吸心跳等生命徵象，1歲女嬰經長庚醫院急救後恢復生命徵象，送往加護病房，但昏迷指數僅有3，並不樂觀，今天不幸傳出噩耗，女嬰傷勢過重，經院方急救無效宣告死亡。

檢警昨日下午相驗遺體後指出，33歲的武姓女子從3樓墜落，為多重性外傷休克致死，而70歲的屋主母親及10歲的武姓女童都是一氧化碳中毒死亡，高雄市長陳其邁昨日上午也特別前往長庚兒童醫院六樓加護病房關心家屬及關切女嬰救治情況，並致上17萬元的慰問金，請院方全力救治，沒想到仍不幸在今天傳出噩耗；高雄長庚醫院今表示，家屬低調不願受到關注，1歲女嬰是在家人陪伴下離開，其他部分因家屬未同意，無法多做說明。