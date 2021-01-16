藍營學者籲：全面恢復陸生來台報讀大學
新頭殼newtalk
2021-01-16 16:16:58
兩岸關係緊張，中國教育部從去年4月9日開始，禁止陸生報讀台灣大學，因此本學期台灣的學士班陸生零人，2020年陸生來台的註冊率僅有38.4%，報考的中國籍學生也只有721名，創下歷史新低。對此，國民黨大陸事務部主任、台大政治系教授左正東指出，希望我方將境外生一視同仁，並且爭取中國協商，全面恢復陸生來台報讀大學。
目前我方的政策對陸生較為不友善，陸生未持有居留證，因此無法申請防疫旅館補助，因此多數陸生不願返鄉，避免來台後要支付昂貴的防疫旅館費用。左正東認為，我方面對所有的境外生，應該要一視同仁，他強調「公平對待很重要」，因此如果官方預算無法補助境外生防疫住宿的話，所有的境外生都應該要比照辦理。左正東說:「我們怎麼做，會影響他們怎麼看台灣」。今年陸生來台報考率創下新低，招生名額共有1500人，報考人數卻只有721名，報考率僅有48.1%，註冊人數576人，註冊率僅達38.4%，數據皆創下新低。
左正東指出，這是對台灣來說，很可惜的事情。因為中國教育部在去年4月9日，頒布公文指出，停止中國新生來台就學。因此，左正東呼籲，我方應該對境外生一視同仁，公平對待陸生，並且爭取與中國協商，讓中國年輕人對台灣有肯定與信心。新聞來源為Newtalk 新頭殼