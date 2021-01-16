快訊／境外移入確診增7人　登機前均持有陰性報告

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案847為俄羅斯籍50多歲男性，今年1月5日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月13日出現嗅覺異常，於今日確診。
案848為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月27日來台工作，迄今無症狀，持有陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月11日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，該次採檢共6人同行，2人陽性，為日前公布案841及842，餘4人陰性。1月14日仲介安排4人至醫院進行第二次自費採檢，1人陽性，為今日確診之案848。衛生單位已掌握個案接觸者共5人，3人為一同至醫院採檢者，檢驗結果為陰性；2人為專車司機，因有適當防護，均列自主健康管理。
案849為菲律賓籍40多歲男性漁工，去年12月30日來台工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，今年1月14日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診，同車接觸者共6人，均有適當防護，列自主健康管理。
案850為本國籍40多歲女性，為案817一同自美國返台之家人。個案居住於美國， 1月3日與家人一同返國，持有陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，採檢結果為陰性，因其同行家人，案817為陽性，故改列居家隔離。個案於1月5日再次採檢，檢驗結果為陰性，後於居家隔離期間陸續出現咳嗽、味覺異常等症狀，1月13日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
案851為本國籍30多歲男性，長期於南非工作，去年12月16日返台，持有陰性報告。個案於1月14日至醫院自費檢驗，於今日確診，已掌握個案家庭接觸者共5人，4人列居家隔離，1人列自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。