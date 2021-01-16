亞歷媽痊癒了！揭染疫後身體變化　曝「最可怕的6件事」

網紅亞歷媽（王君萍）時常分享與法籍老公、2個孩子的生活點滴和親子間日常，未料去年底她突然發出道歉文，坦言與老公雙雙染疫，所幸2位小孩經過篩檢後都是陰性。夫妻倆歷經失去味覺、嗅覺失調、容易疲憊、身體痠痛、鼻子過敏以及過程中的恐懼感6件事後，亞歷媽昨（15）日就透過臉書向大家報平安，表示跟老公已經恢復健康，也感謝孩子們的陪伴與支持。

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亞歷媽分享當時得知確診後的心路歷程，表示自己與老公屬於輕症患者，可以在家隔離治療，不用去醫院，不過當孩子們得知爸媽染疫後，卻擔心地說：「很怕爸爸媽媽就這樣生病死掉。」亞歷媽也透過溝通、安撫，讓他們更加勇敢，「雖然他們本來就很獨立自主，但這段時間我發現他們成長更多，讓我感受到（孩子）有肩膀、有責任心」，坦言孩子的貼心讓爸媽能無後顧之憂，安心地養病。

亞歷媽透露這陣子身體的變化，「一開始確診當下是無症狀，但是第2天開始，身體開始有變化，像老公一樣，味覺和嗅覺出問題，再來是很容易疲憊且身體痠痛，然後可能因為自己本身就有鼻子過敏，所以讓我鼻子不舒服到了極點」，此外，她也表示老公只有3天感到不適，隨後就恢復精神，味覺、嗅覺也慢慢恢復中。雖然恢復比較緩慢，不過亞歷媽仍在這次的生病中有所體悟，「確診不可怕，可怕的是恐懼，說真的，一開始我也很害怕，但靜下心來，好好休養，相信雨過總是會天晴，也願疫情趕快過去」。（編輯：侯家瑜）

▲亞歷媽分享得知確診後的心路歷程。（圖／亞歷媽臉書）