航班大亂致提前入境　指揮中心：協助入住集中檢疫所

為協助國人順利返鄉過年，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自8日起提供集中檢疫所1500間房間，供國人預定使用，已在13日晚上10點即已全數秒殺，不過莊人祥今（16）日指出，由於國際航班大亂的原因，因此有提前入境的狀況，但目前均以緊急分派入住集中檢疫所。

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指揮中心表示，目前預定於1月12日至15日入境自費使用集中檢疫所共232人，均已依指定場所順利入住。

針對訂房情形，醫福會表示，15日共接獲39件民眾諮詢，其中屬於系統問題的僅1件，約13件為民眾因改訂檢疫旅館、個人行程取消等因素，通知取消集中檢疫所訂房，其餘案件多為民眾因個人因素修改入境時間，申請提前或延後入住集中檢疫所。





由於疫情於各國延燒，許多國家航班變動情形頻繁，旅客入境狀況混亂，加以部分民眾因個人因素，15日出現數名旅客提前入境，出現「額外入境者」，經核對預定住所資料後，均已緊急分派入住集中檢疫所。





指揮中心表示，集中檢疫所的房間是足夠的，預訂入住只要民眾確認已至系統訂房完成，已獲得訂房代碼都可入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有調整需求的民眾可撥打1922，提供訂房代碼等相關資料，指揮中心將協助調整，不會有滯留機場的情形。





訂房代碼部分，請民眾可至新型冠狀病毒肺炎集中檢疫場所費用線上繳納平台查詢，民眾若有相關問題，也可撥打1922諮詢，並留下訂房姓名，護照號碼及聯絡方式，以加速相關問題處理。



