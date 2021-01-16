一波接一波？美CDC示警 英變種病毒3月恐在全國流行
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-16 14:55:22
新冠肺炎全球大流行，美國更是久居全球第一大疫區的位置，遲遲沒有緩解跡象，眼看疫情還在燒，有專家警告，近日讓各國聞之色變的變種病毒已出現越來越多變異病毒株，甚至可能3月會在美國境內引發另一波流行。
根據《路透社》報導，美國疾病控制和預防中心(簡稱CDC)週五警告，說日前在英國發現的變種毒株B.1.1.7，雖然致死率未必更高，但傳染力比目前在美國流行的病毒株還要多2倍，而英國變種病毒目前已在美國10個州感染了76人。專家表示，真實的感染數字恐怕比有記錄的還高，而且研究預估，英國變種病毒的病例恐怕會在未來幾個月內快速增長，為本來就已非常緊繃的醫療體系帶來進一步壓力。
當地衛生官員並在報告中寫到，B.1.1.7變種病毒傳染力增強，必須嚴格實施公衛措施以減少傳染、減輕其潛在影響，爭取普打疫苗的關鍵時間；除了持續宣導各種防疫政策以外，同時也應加速疫苗接種速度，讓群體免疫盡快實現。
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