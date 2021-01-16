劉德華坦承跟他「鬧不和」！只因被嫌棄偶像味太重

香港經典愛情片《天若有情》是1990年上映的作品，台灣當時取名為《追夢人》，電影上映30年後，將再度紀念上映，該片不僅是劉德華的代表作之一，也讓女星吳倩蓮出道便一炮而紅，但劉德華卻透露，當年在拍這部電影時，曾與監製杜琪峯鬧不和。

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劉德華受訪時透露，在《天若有情》拍攝當時與監製杜琪峯鬧得很不開心，因為當年他以當紅人氣偶像之姿接演該片，每一次演脫下重機安全帽時，他就會暫停，安排髮型師把頭髮整理好，才又換個角度再繼續演出，但杜琪峯看了覺得和角色不符，要求他改，華仔表示他本來認真配合，但有時趕拍忘了，忍不住又伸手弄了一下頭髮，引得杜琪峯大發脾氣，破口大罵，劉德華回憶當時聽到很多不同語言的髒話，「但最重要的就是，他覺得我就是個偶像」，他本來想忍耐，但聽久了也不開心。

▲劉德華拍片時偶像包袱很重。（圖／華映娛樂）

劉德華笑說：「杜Sir（杜琪峯）的脾氣大家都知道，他就不停的唸，我們就一直對著幹。」直到有前輩來勸他，「年輕人，算了吧！」才讓華仔收了脾氣，但兩人私下便不相往來。直到拍攝《天若有情》第3集時，兩人才同意再度合作，並坐下詳談，「我告訴杜Sir我當時真的很認真演出，他在片場怎麼這樣對我。」終於冰釋前嫌。

▲《天若有情》讓吳倩蓮（左）一炮而紅。（圖／華映娛樂）

後來杜琪峯想改變自己電影風格的時候，都會先找劉德華合作，兩人也造就了香港影壇無數經典作品，從《孤男寡女》、《大隻佬》、《瘦身男女》到《盲探》，部部都是讓影迷難忘的成功之作，也成就了他和鄭秀文這對大銀幕超級情侶檔。《天若有情》將於1月22日上映。