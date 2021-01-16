霧峰假日觀光巴士免費試營運上路　喔熊帶遊經典小鎮

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，推出「迴遊-阿罩霧」假日觀光巡迴巴士於今(16)日展開免費試營運。首發車上午8時30分從高鐵臺中站發車，台灣觀光代言人喔熊組長不僅出現在可愛的火紅色車身上，還驚喜現身與現場候車的遊客打招呼，許多遊客與喔熊小粉絲們看到喔熊本尊相當開心。首發車接近8成的載客率，參山處也準備，限量喔熊藍白拖與參山新年桌曆當作首航伴手禮送給搭乘首發車的遊客。

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在高鐵臺中站等候首班車的廖小姐表示，自己和三個小孩都是超級熊粉，在參山處的網站看到試營運的消息，就想說要來搭乘首航，再加上自己雖然住在鄰近的烏日，卻從沒去過霧峰，看到這個活動的介紹，才知道原來霧峰有這麼多有趣、有教育意義的觀光景點，之後正式營運會想再購買含景點門票的優惠套票，帶家人搭乘方便的霧峰假日觀光巡迴巴士來林家宅地、林獻堂博物館與921地震教育園區逛逛。











拿到首發車伴手禮的霧峰在地鄉親柯先生也開心地說，自己住霧峰這麼久，雖然知道主要的幹道上有很多公車，但沒想到會有一輛這麼可愛的巴士來串連霧峰許多知名的景點，真的對外地遊客十分友善方便，之後也會想帶親戚好友一起來搭乘，省去停車找車位的麻煩。











參山處長柯建興表示，霧峰假日觀光巡迴巴士從今日展開免費試營運至1月31日，後續依據遊客體驗的回饋意見來進行細部調整後，將自2月14日大年初三起正式售票上路，每週六日與國定假日行駛，每日8趟次行經「立法院民主議政園區」、「國立臺灣交響樂團」、「霧峰林家花園林獻堂博物館」、「霧峰林家宅第」、「樹仁美食商圈」、「亞洲大學現代美術館」、「霧峰農會酒莊」、「臺灣現代音樂鈴博物館」、「921地震教育園區」與「光復新村」等10個站點，歡迎全國遊客在試營運期間一起來體驗！











目前首波已結合燦星旅遊、Accupass開賣巡迴巴士電子套票，還有多個通路正陸續加入。最便宜的「一日暢遊票」只要100元，除了可以當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換喔熊限量版霧峰香米1包；喜歡藝文展覽的遊客則推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」，除了既有一日暢遊票的內容還包含霧峰林家宮保第、林獻堂博物館、頤圃、亞洲大學現代美術館、臺灣現代音樂鈴博物館等藝文景點門票5選1，十分超值。

▲霧峰假日觀光巡迴巴士，每週六日與國定假日行駛，每日8趟次10個站點(圖／參山處提供2021.1.16)