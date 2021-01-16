蔡英文給青年軍任務 盼地方黨部主委逾半數40歲以下
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-16 15:44:52
兼任民進黨主席的蔡英文總統今（16）日下午民進黨青年部「國務青行動計畫」成果發表及授證儀式，面對在座的年輕人，蔡英文致詞時說，她有一個夢想，希望有一天，民進黨的地方黨部一半以上的主委都是30、40歲的人，這就是「從地方開始」很重要的一個目標，她要交付給青年部這個任務。
現任的民進黨地方黨部主委，僅有連江縣主委李問31歲、新竹市黨部主委陳建名36歲，年紀在40歲以下。另外，北市黨部主委將在31日改選，目前僅有民進黨智庫副執行長吳怡農同額競選，若無意外，可說是篤定當選，而吳怡農剛好40歲。蔡英文今天表示，她有一個夢想，要交給大家一個任務，要是有一天民進黨地方黨部一半以上的主委都是30、40歲的人，「我會認為你是成功的」。語畢，台下傳出陣陣笑聲，蔡英文緊接著說，「聽起來（大家）笑得很尷尬的樣子，你們是不是覺得挑戰太困難了？」
蔡英文表示，如果你們可以拿下半數的民進黨地方黨部的話，表示說這個黨要開始改變了，這個黨執政的時候是一個樣貌，中央黨部又是另外一個樣貌，地方黨部也是一個不一樣的樣貌，「地方黨部老實說充滿了比較多的民進黨的『傳統性』，這是一個滿有學問的講法」。語畢，台下又傳出笑聲。蔡英文指出，她希望能夠衝破這個傳統性，讓年輕人去搶佔地方黨部，她覺得，這就是「從地方開始」一個很重要的目標，她要給青年部這個任務。