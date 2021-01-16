60歲父當場猝死！魔戒「佛羅多」涉嫌藏屍？
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-16 22:00:00
電影《我的恐怖老爹》找來《魔戒三部曲》小哈比人「佛羅多」伊利亞伍德，飾演不成器的兒子諾佛，在紐約翠貝卡電影節深獲好評，伊利亞伍德表示，諾佛是一個很有趣的角色，因為角色刻畫得太好，在看完劇本後，他馬上傳簡訊給導演決定演出此角色。片中被懷疑是殺父兇手的他，更把角色發揮得淋漓盡致。
伊利亞伍德說：「諾佛其實並不是很討喜的角色，但也因為這樣，演起來十分有挑戰性，畢竟他從小失去父親的陪伴，他所有吹噓的表現都來自於想要被愛，因此演起來也很過癮。」《我的恐怖老爹》講述有著酒精成癮問題的諾佛，在人生出了一點意外後，和媽媽住在一起，就在情況漸入佳境的某天，他收到父親的來信，希望諾佛能去他的住處小住。父親在諾佛小時候就與母親斷絕聯繫，與父親疏遠的他，收到爸爸的邀請後搭上公車，希望與父親的相處，能讓自己的人生更加振作，兩人見面後和好如初，重新建立了父子關係，但沒想到卻是噩夢的開始。
而飾演喜怒無常詭異老爸的史蒂芬麥哈提（Stephen McHattie），精采的表現更讓恐怖氛圍大大提升，伊利亞伍德說：「他是位專業的好演員，眼神絕對不會離開你，他製造出『恐怖老爹』的氛圍在片場擴散，有點嚇人，但也因為這個角色讓電影十分成功。」
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