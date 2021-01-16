60歲父當場猝死！魔戒「佛羅多」涉嫌藏屍？

電影《我的恐怖老爹》

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伊利亞伍德說：「

▲伊利亞伍德把角色發揮得淋漓盡致。（圖／車庫）

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▲史蒂芬麥哈提（左）飾演喜怒無常的詭異老爸。（圖／車庫）

而飾演喜怒無常詭異老爸的史蒂芬麥哈提

伊利亞伍德說：「他是位專業的好演員，眼神絕對不會離開你，他製造出『恐怖老爹』的氛圍在片場擴散，有點嚇人，