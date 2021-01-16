柯文哲：醫生不適合從政　政壇都在害人

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柯文哲致詞時表示，人活在世界上，每天都在做選擇，這就牽涉到你的人生觀、人生價值。這本書是他當30年醫生的體驗，總結他的個人想法。柯文哲說，他曾和前總統李登輝對話，李登輝曾說「我不是我的我」，柯認為，人活著的最後，就是死亡，但死亡不是人類活著的目的，因此人生就是「過程」，要在過程當中，尋找人類生存的意義。如果能看清楚這一點，對於世俗所謂的「成功」、「失敗」，就不必在意，應該勇敢的去做自己。
柯文哲表示，他的人生哲學就是「心存善念、盡力而為」，但他發現「醫生不適合從政」，因為他每天都「被挨打」，醫生不會想去害人，但政壇每天都在做這種事情。
柯文哲舉例，他競選台北市長時，曾被人指控涉及MG-149案，當時他去外面指導或研究都有錢拿，大約一、兩百萬元，但他都捐給學生們做研究。妻子陳佩琪直到此案爆發後，才知道他竟然沒把這些錢拿回家，還一度不高興，去跟小孩說，爸爸不愛你們，因為有錢都不拿回家。柯文哲笑說，「不過，錢夠用就好」。
柯文哲直言，他在擔任台大加護病房外科主任時都在「壓榨」學生，要求學生們幫忙做這個、做那個，因此他覺得應該適度回饋，把他去外面指導所獲得的錢，提供給學生們做研究使用。
會後柯文哲接受記者提問，被問到目前貼上政府豬標章的店家，被發現有許多不實，陸續下架。柯文哲回答，這現象應該要被解決，並沒有達到原先的效果。現在政府標章太多，版本這麼多，標章一定要有所管制才對。