女星慶生樂收大壽桃　暖男許書豪送祝福

歌手蔡佩軒於今（16）日 舉辦「我就是喜歡我這樣」慶生歌友會，他回顧這一年來努力的結果，直說：「成為歌手後真的完成了好多事，過程中也曾經疲憊過，但一切都很值得。」而好友許書豪也特地準備大壽桃當生日禮物，要讓在國外長大的蔡佩軒大開眼界。

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許書豪是蔡佩軒回到台灣跨入歌壇就結識的好友，特別來到慶生會和粉絲一起幫蔡佩軒慶生，他知道在加拿大唸書學的蔡佩軒平時生日都是吃蛋糕，所以準備了華人傳統慶生用的大壽桃到場，笑說：「今天是來幫蔡佩軒祝壽的！」蔡佩軒看到大Size的壽桃大呼太可愛了，「我其實身邊親友大半都是華人，我第一次知道有人用壽桃慶生！」許書豪隨即表示：「壽桃在傳統上有祝壽的意思，更象徵『健康』和『喜氣』！」沒想到蔡佩軒一切開壽桃，裡面又冒出一堆小壽桃，讓她驚喜不己。

2人在生日會合唱蔡佩軒的歌曲《青春有你》，這首歌是蔡佩軒在畢業前夕有感而發完成的歌曲，傳達要珍惜身邊的友情，因此許書豪表示：「我覺得在她生日這天唱這首歌手特別有意義，很能給人成長的勇氣！而且對我來說，蔡佩軒永遠青春啦！」