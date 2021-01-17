李李仁闖「跨性別夜店」　開箱後台祕密世界！

李李仁在主演電影《迷失安狄》中，扮演跨性別的Evon，不被家人接受而吃盡苦頭，他的演出吸引到一位本身就是跨性別者Tiffany（鄭筠），更邀請李李仁到他工作的夜店Belle’s in Taipei做客，想讓大家體驗台灣跨性別者的繽紛世界。

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身為變裝皇后的Tiffany（鄭筠）在看過《迷失安狄》後，深受電影故事感動，覺得李李仁成功賦予「安狄」的角色靈魂，也成功在電影裡呈現跨性別「做自己」的坦然，更對電影裡陳澤耀的好身材讚不絕口，封他為新一代「同志天菜」。

▲李李仁（左）和陳澤耀（右）受邀見識變裝皇后的表演世界。（圖／滿滿額娛樂）

於是Tiffany邀請李李仁和陳澤耀到夜店，「開箱」她表演前的後台準備，兩人一進門便看到穿著火辣表演服的Tiffany正在補妝，讓兩人眼睛都不知道要放哪裡，

另外

兩位舞者，則主動幫李李仁和陳澤耀畫上誇張的眼妝，過程中還自然而然地跟Tiffany聊起成為女神的過程。

▲李李仁（右）畫上誇張的眼妝。（圖／滿滿額娛樂）

在化妝過程中，李李仁也問到Tiffany當初為何會想成為女人，Tiffany說自己非常幸運，做選擇時家人都很支持，提到家人做過讓她最印象深刻的事情，是某次她在沙發上睡著，衣服自然往上捲，她爸爸脫口要她弟弟「幫姊姊把衣服拉好」，讓當下悠悠轉醒的她非常感動，更嬌嗔說：「《迷失安狄》故事太苦了啦！但如果拍第2集，我要演安狄的閨密喔！」《迷失安狄》現正熱映中

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