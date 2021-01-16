不斷更新／王浩宇罷免案開票結果　跨過門檻確定遭罷免

同意票通過門檻，王浩宇罷免成功
桃園市選委會開出的同意票總計為84,582票，不同意票為7,128票，超過了罷免王浩宇的81,940票的門檻。
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桃園市選委會：同意票81142：不同意票6891
17:45
桃園市選委會：同意票79922：不同意票6793
17:40
桃園市選委會：同意票76386：不同意票6539
17:35
桃園市選委會：同意票72997：不同意票6311
17:30
桃園市選委會：同意票66088：不同意票5839
17:25
桃園市選委會：同意票60281：不同意票5417
17:20
桃園市選委會：同意票49037：不同意票4533
17:15
桃園市選委會：同意票44708：不同意票4148
17:10
桃園市選委會：同意票32783：不同意票3144
17:02
桃園市選委會：同意票22333：不同意票2208
同意罷免票已經超過2018年當選得票數16,292票
17:00
桃園市選委會：同意票13906：不同意票1295
16:47
罷王總部預估，今日的總投票數僅有8.9萬左右。
桃園市選委會：同意票4389：不同意票401
桃園市議員王浩宇的罷免投票正在開票中，罷免案投票今天下午4時截止，各投票所隨即進行開票作業，到目前為止，同意罷免票數達1947票。罷免門檻為81,940票，且同意票超過不同意票才能通過。
中選會去年審查通過桃園市議會第2屆第7選舉區(中壢區)議員王浩宇罷免案，該選舉區投票人數為32萬7758人，罷免門檻為8萬1940票，且有效同意票數多於不同意票數，即為通過。王浩宇罷免案共設置233個投票所，今日投開票秩序大致良好。
桃園市選委會表示，若罷免案通過，被罷免人從公告日起解除職務，依照地方制度法規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補，若罷免案未通過，在被罷免人任期內，不得再提出罷免案。