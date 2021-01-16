台灣自創五行開運行李箱　新春做公益添好運

台灣精品享譽國際，品質獲得消費者肯定，高雄自創品牌「牛勁NEW KING」今（16）日正式對外發表「五行開運行李箱」。高市新聞局長董建宏出席時表示肯定，他說，張庭鈞將危機當成轉機，自創旅行箱品牌，相當有勇氣，也符合市長將高雄推上國際舞台的目標。現場更將義賣募得3萬元善款，捐給世界展望會。

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▲NEW KING品牌五行開運行李箱通過SGS檢驗認證合格品質保證。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.16）

× ▲NEW KING品牌五行開運行李箱通過SGS檢驗認證合格品質保證。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.16）

張庭鈞表示，國外名牌行李箱一個動輒新台幣好幾萬元，又不見得耐用，引起他開發台灣自創品牌行李箱的念頭，他研發的行李箱主要材質為PC及ABS塑膠，配備有緩衝把手、二節或三節式伸縮拉桿及360度旋轉的雙排輪與鏤空輪，行李箱尺寸分28吋、24吋及20吋三種。



▲ NEW KING品牌五行開運行李箱，共有銀、黑、酒紅、墨綠、玫瑰黃等五種顏色選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.16）

× ▲ NEW KING品牌五行開運行李箱，共有銀、黑、酒紅、墨綠、玫瑰黃等五種顏色選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.16）

NEW KING品牌五行開運行李箱，共有銀、黑、酒紅、墨綠、玫瑰黃等五種顏色選擇，不但通過SGS檢驗認證合格品質保證，張庭鈞說，藉由五行「金木水火土」的概念，利用屬於自己的開運顏色來補強運勢、補充正能量。