台灣自創五行開運行李箱　新春做公益添好運

台灣精品享譽國際，品質獲得消費者肯定，高雄自創品牌「牛勁NEW KING」今（16）日正式對外發表「五行開運行李箱」。高市新聞局長董建宏出席時表示肯定，他說，張庭鈞將危機當成轉機，自創旅行箱品牌，相當有勇氣，也符合市長將高雄推上國際舞台的目標。現場更將義賣募得3萬元善款，捐給世界展望會。
牛勁貿易公司董事長張庭鈞有鑑於新冠肺炎疫情重創經濟，社福團體也面臨捐款短少的窘境，特別提供五行開運行李箱現場義賣，共募得3萬元善款，當場捐給世界展望會，希望一起攜手趕走疫情，走出國門、迎向世界。
張庭鈞表示，國外名牌行李箱一個動輒新台幣好幾萬元，又不見得耐用，引起他開發台灣自創品牌行李箱的念頭，他研發的行李箱主要材質為PC及ABS塑膠，配備有緩衝把手、二節或三節式伸縮拉桿及360度旋轉的雙排輪與鏤空輪，行李箱尺寸分28吋、24吋及20吋三種。
張庭鈞指出，最大型的行李箱通過測試的難度非常高，最主要是行李箱裝載16公斤重量後，再從一定高度進行落下試驗，幾乎沒有不破損或出現裂痕的。產品經過調整與修正後，順利通過經濟部中央標準局指定的財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心檢驗認證。
NEW KING品牌五行開運行李箱，共有銀、黑、酒紅、墨綠、玫瑰黃等五種顏色選擇，不但通過SGS檢驗認證合格品質保證，張庭鈞說，藉由五行「金木水火土」的概念，利用屬於自己的開運顏色來補強運勢、補充正能量。