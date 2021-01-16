黃捷發春聯有請丐幫幫主「黃蓉」 罷王投票尊重民主結果
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-16 17:43:35｜2021-01-16 17:45:28
桃園市議員王浩宇罷免案今（16）日投票，即將在2月6日進行罷免案投票的高雄市議員黃捷則繼續她的發春聯行程，今日下午兩點在諾曼底咖啡泰式創意料理舉辦發放春聯見面會，對於桃園罷王投票，黃捷說尊重民主結果，她在鳳山會盡力做好市政工作。
黃捷表示，每年過年都會有地方拜年的行程，今年也印了「牛轉錢坤」，和「強壯如牛、力大如山」的健身版春聯春聯和大家分享，一起「Happy 牛 year」，鄉親對於新年即將到來都很歡喜，很多人也表達支持相挺黃捷；談到桃園市議員王浩宇罷免案今投票，黃捷則說「尊重民主結果」，兩邊的情況、選民結構也不太一樣，自己在高雄鳳山就是盡力做好該做的事情、把市政的工作做好。黃捷說，今天見面會最令人驚喜的是，除了很多鳳山的支持者來索取，還有從台北、桃園、台南、屏東等外地的朋友特別來跟她加油打氣，真的非常感謝各地來的溫暖，大家的加油她都收到了，今天妹妹「丐幫幫主aka鳳山9m87」黃蓉特地回高雄一起發放春聯，向鄉親拜早年，預祝大家新的一年可以牛轉乾坤、事事順心。黃捷指出，很感謝很多人早早就來排隊，準備的兩百份春聯馬上就發完了，她也跟沒拿到的朋友說聲抱歉，春聯還會再加印，也歡迎大家平日到服務處索取，接下來也會持續規劃新春活動，請大家期待之後的拜年活動和來賓！我也會持續出沒在鳳山的大街小巷為民服務、關心各個社區，也會四處發送春聯！