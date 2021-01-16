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不甩外界砲轟！楊志良「646字長文」拒道歉：我不是冷血

編輯中心/綜合報導

2021-01-16 18:27:41｜2021-01-16 18:36:08

▲前衛生署長楊志良在電視節目中指出，若自己是該醫院院長，第一件事情就是將染疫醫師開除，對此，臉書粉專《美的好朋友》也開嗆了。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）
▲前衛生署長楊志良在電視節目中指出，若自己是該醫院院長，第一件事情就是將染疫醫師開除，對此，臉書粉專《美的好朋友》也開嗆了。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）
前衛生署長楊志良日前上政論節目質疑住院醫師未遵守SOP而染疫，直言若自己能決定肯定會開除染疫醫，這番言論掀起外界撻伐。對此，楊志良仍態度堅定不認錯，今（16）日下午更於臉書粉專公開向第一線醫護同仁喊話，稱自己「我是熱血，不是冷血！」，並針對外界扭曲其「開除說」做出聲明。
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楊志良強調，這是防疫戰爭非常時期，「如果我是一位醫院院長，在防疫非常時期，不容一絲懈怠，主張開除不遵守安全標準作業準則的醫師，儘管SOP也無法百分之百保護這位醫生，對於感染現象發生在不遵守SOP的一線同仁身上，雖深感同情遺憾，但是我更恐懼一位受過專業訓練的醫生，如果輕忽自己的責任和職守，會帶來更大的生命損失和社會成本」。
▲前衛生署長楊志良昨日在節目上發表看法。（圖／取自《新聞面對面》）
▲前衛生署長楊志良在政論節目上發表「開除說」引起醫界撻伐。（圖／取自《新聞面對面》）
他形容就算正確戴好鋼盔也無法保證無孔不入，「但沒有按照安全標準流程在戰場上拼搏根本送死」，堅持不願看到更多一線人員發生不幸。更將矛頭指向質疑他的外界，「我更恐懼有其他沒有意識到自己身負重責大任的醫護人員，竟沒有事後回報院方，更不容有的媒體直接用說我『開除』染疫醫生，影響社會大眾視聽」。

接著楊志良強調，「我們要用科學大數據防疫：不要被揣摩上意的官員綁架；我們要用體貼人心的熱情來防疫，不要被廉價的同情所出賣，我非常『榮幸』有勞總統副總統行院院長等對我的指教」，同時表示民眾不要被政治人物誤導，防疫的成功，有賴全民，更有賴第一線醫療人員，「此時此刻更需要你們的堅持和奮鬥，正因為如此，我堅持我的『開除說』」。

最後他提到，「不要讓更多的患者加重你們第一線人員的負擔，更不用說，這個危機的壓力也有可能來自你們同仁，是的，如果我是院長，我堅持是非價值，但如果我是總統、副總統、行政院長，我希望我不會像現在的政治人物一樣，用扭曲是非的方式來打擊意見不同的人士」，更堅持自己的開除說不容扭曲，「這是我對一線醫療人員獻上的最高敬意！」。（編輯：楊智傑）
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