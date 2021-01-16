罷免王浩宇通過 國民黨高度肯定：台灣民主優質展現
記者 陳弘志 / 綜合報導
2021-01-16 18:34:22
民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日於傍晚通過，國民黨表示，桃園市中壢區民眾展現出堅強的公民意志，踴躍投票跨過了極高的罷免門檻，汰除心中認為不適任的民代，是台灣民主素養的優質展現；國民黨主席江啟臣則表示「尊重與順應民意」。
國民黨指出，罷免王浩宇的難度相當高，王浩宇以1萬6000多票當選，但罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上。這次中壢鄉親自主踴躍投票，突破超高的罷免門檻，再次向各界展現台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，顯示人民不會繼續寬容。國民黨強調，面對未來其他地區的罷免案，基於這次的民意展現，鼓舞了國民黨，國民黨也將研議未來的參與方式，將適時協助公民團體讓人民表達意見。
國民黨指出，王浩宇以綠黨身份當選，卻改投民進黨陣營，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民會給予當頭棒喝。黨主席江啟臣在反萊豬公投連署的新竹場活動受訪表示，選舉罷免都是人民的權利，國民黨一路以來，對於選舉罷免的公民權都是尊重的，不管結果為何，都會尊重民意、順應民意，，這也是為什麼要選舉，為何要罷免的意義。