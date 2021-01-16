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老闆阿妹大方贈1400個口罩　持修自曝被同性示愛

記者吳雨婕/台北報導

2021-01-16 19:23:54｜2021-01-16 19:47:49

持修舉辦「以結婚為前提」音樂會。（圖／野聲音娛樂提供）
▲持修舉辦「以結婚為前提」音樂會。（圖／野聲音娛樂提供）
「社長大人」持修於今（16）日在台北舉辦個人首場專場「以結婚為前提」音樂會，此次開唱，老闆張惠妹（阿妹）除了提供1400個口罩在入口處提供給粉絲，更大氣送來69盒麥克雞塊給演唱會團隊，因為「69」是持修喜歡的幸運數字。
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音樂會取名「以結婚為前提」，持修被問到交往對象是不是真的以結婚為前提？他開玩笑表示「好啊」，而他因為留著長髮充滿著中性氣質，他笑說其實向他示愛的對象男女各半，「男生比我想像中的多，就說希望能跟我結婚。」
老闆阿妹也給予舉行個人首場專場演唱會的持修鼓勵，除了提供1400個口罩給來音樂會的粉絲外，還送上69盒雞塊給音樂會工作人員，持修感激表示：「她（阿妹）叫我享受就好，不要想一堆有的沒的。」

▲持修舉辦「以結婚為前提」音樂會。（圖／野聲音娛樂提供）
▲持修透露有許多男生向他示愛。（圖／野聲音娛樂提供）
▲張惠妹在台東舉辦跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹給持修加油打氣。（圖／聲動娛樂提供）
 
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