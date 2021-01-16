老闆阿妹大方贈1400個口罩 持修自曝被同性示愛
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-16 19:23:54｜2021-01-16 19:47:49
「社長大人」持修於今（16）日在台北舉辦個人首場專場「以結婚為前提」音樂會，此次開唱，老闆張惠妹（阿妹）除了提供1400個口罩在入口處提供給粉絲，更大氣送來69盒麥克雞塊給演唱會團隊，因為「69」是持修喜歡的幸運數字。
音樂會取名「以結婚為前提」，持修被問到交往對象是不是真的以結婚為前提？他開玩笑表示「好啊」，而他因為留著長髮充滿著中性氣質，他笑說其實向他示愛的對象男女各半，「男生比我想像中的多，就說希望能跟我結婚。」老闆阿妹也給予舉行個人首場專場演唱會的持修鼓勵，除了提供1400個口罩給來音樂會的粉絲外，還送上69盒雞塊給音樂會工作人員，持修感激表示：「她（阿妹）叫我享受就好，不要想一堆有的沒的。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。