男星升格人父　超模女友放閃自稱「無眠小隊」

1世代（One Direction）前成員贊恩（

ZAYN

）愛情、事業兩得意，去年升格新手爸爸後，今年初宣布推出全新專輯《沒人聽

Nobody Is Listening

》，替持續被疫情影響的

2021

年加油打氣。

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贊恩的超模女友吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）去年9月產下女兒，2人升格為人父母，雖然女兒的長相與名字都保密到家，但兩人時常在社群媒體上曬出一家三口的照片。日前吉吉替贊恩辦趴慶祝28歲生日，在IG上發文說兩人是「無眠小隊」，還不忘放閃說：「謝謝你讓我成為媽媽，以及世上最棒的女孩，永遠愛你！」

除了當上新手爸爸，贊恩也推出睽違2年的新專輯《沒人聽

Nobody Is Listening

》，新專輯共收錄11首歌，如同送給粉絲與自己的生日禮物，讓歌迷開心不已。

▲贊恩（左）的超模女友在IG發文放閃。（圖／索尼音樂提供）