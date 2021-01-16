王浩宇確定罷免成功！臉書遭灌爆關版　親曝「2行心聲」

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於今（16）日正式舉行，並由桃園市選委會統計同意罷免票，於傍晚5時53分突破罷免門檻8萬1940張同意票，確定遭到罷免，也成為六都首位遭罷免的市議員。消息曝光後，除了網友們也紛紛湧入他的臉書和其經營的粉專《我是中壢人》留言祝賀「恭喜回歸市民」，本人也將臉書關閉並透過粉專吐露罷免後的心聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市議員王浩宇六年前以綠黨候選人第一次參選市議員，就拿下中壢區第一高票當選並連任，本屆任期更以1萬6000多票當選。不過16日罷免結果出爐，開出同意票數由桃園市選委會總計為84582票，相當於當選票數5倍以上，成功超過了罷免王浩宇的81940票的門檻，至於不同意票則僅有7128票。最後完整票數仍依中選會公布為主。

▲桃園市議員王浩宇遭罷免成功。(圖／記者呂炯昌攝)

消息曝光後，王浩宇本人臉書粉專立刻被網友灌爆洗版，稍早更關版不開放網友回應；僅在臉書粉專《我是中壢人》貼出罷王通過後的心聲「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照。

▲王浩宇首曝罷免後心聲。（圖／翻攝自臉書粉專《我是中壢人》）

不過該則PO文底下也出現不少網友針對投票結果回應，有民眾支持表示「中壢失去你如此認真敢言的議員真的非常可惜，期待你的下一步，我會繼續支持你！」、「再戰立法委員！越挫越勇！」、「變平民就有禮貌多了」，另外也有網友表示「公民課本會有你的」、「我為中壢人感到光榮」、「恭喜團長當選中壢市民，可喜可賀」。（編輯：楊智傑）