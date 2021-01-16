王浩宇遭罷免 民眾黨綠黨齊補刀
記者張志康/綜合報導
2021-01-16 19:48:29｜2021-01-16 20:48:04
桃園市議員王浩宇的罷免投票已經通過，台灣民眾黨及王浩宇曾擔任召集人的綠黨，都發布聲明表示這次的投票結果，是民意的展現。其中，台灣民眾黨更將今日的罷免結果視為「中壢事件2.0」。
民眾黨在聲明中表示，今天的投票結果，不只是中壢、桃園選民的勝利，背後代表的意義，在於聲量不再是衡量一個政治人物優劣的指標，王浩宇為了搏聲量在網路上無所不用其極的製造對立，造謠生事，甚至是抹黑政敵；這次人民積極參與最終成功罷免，也代表政治人物以及未來有意從政的年輕人，都不應該再使用類似的手段效仿王浩宇，用仇恨言論堆高個人聲量、撕裂台灣社會。民眾黨認為，中壢一直以來都是民主聖地，遙想40餘年前，國民黨在桃園縣長選舉投票過程中做票，引起中壢市民的憤怒，開啟未來政治民主化運動的序幕；而今天的罷免結果，正是「中壢事件2.0」，人民和平理性透過一階段、二階段連署，以及最後的罷免投票，將王浩宇從桃園市議會掃地出門，這也是台灣民主的一個全新的里程碑，「民主不只是聲量，更要質量」。對於曾是綠黨召集人的王浩宇遭選民罷免，綠黨也於今晚發出聲明。綠黨說：「中壢王議員的罷免投票，我們看到桃園的選民對於自己政治權力的展現。」「這是台灣民主珍貴的一課，政治人物應莫忘自身民代的權責是民眾賦予的，要堅持捍衛民眾的權利，並對信任我們的選民負責。我們看見民意的展現，綠黨的黨公職將會以此為借鏡，謙卑地為選民服務。」