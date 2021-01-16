謝金燕坐馬桶開唱 曝「身體習慣」超害羞
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-16 20:56:43｜2021-01-16 21:32:58
謝金燕於今（16）日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，除了經典的快歌橋段外，謝金燕還在演唱會上特別安排了抒情歌，就是要讓歌迷見識不一樣的她。而不按牌理出牌的謝金燕，竟然還把馬桶給搬上台。
演唱會特別安排「情歌part」，這也是謝金燕出道以來首次演唱抒情歌，再登台時，她換上白色高衩禮服，演唱《我要幸福》、《造飛機》、《青春日記》等曲。演唱《青春日記》前，謝金燕開口提到：「今天你們來到小巨蛋除了能拿到限量的口罩外，還可以看到限量的謝金燕！」接下來還霸氣表示，歌迷一定會因為她愛上她唱的台語歌，同時也會因為這些台語歌深深愛上她，更宣告：「姊的風格找不到第二個。」而在歌曲《長頭髮》時，謝金燕竟然把廁所搬上台，坐在馬桶上唱歌，之所以會這樣做，來自謝金燕私下常常在廁所練唱、找靈感而來。她笑問歌迷：「誰說唱抒情歌的道具只能是公園、或是路燈，誰說道具不可以是馬桶！」在唱《憨人》時她還開玩笑說：「我嗯不出來的時候，就會換側邊。」引起全場笑聲。