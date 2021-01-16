謝金燕坐馬桶開唱　曝「身體習慣」超害羞

謝金燕於今（16）日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，除了經典的快歌橋段外，謝金燕還在演唱會上特別安排了抒情歌，就是要讓歌迷見識不一樣的她。而不按牌理出牌的謝金燕，竟然還把馬桶給搬上台。

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