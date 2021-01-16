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罷王通過！網友翻「罷免三巨頭」陳柏惟祭品文：發雞排囉

編輯中心/綜合報導

2021-01-16 22:53:46

▲民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）
▲民進黨桃園市議員王浩宇今（16）日確定遭到罷免，成為北中南「罷免三巨頭」當中首位殞落的議員，網友也翻出中部代表陳柏惟先前的祭品文。（圖／翻攝王浩宇臉書）
民進黨桃園市議員王浩宇今（16）日確定遭到罷免，也成為六都首位遭罷免的市議員，是繼前高雄市長韓國瑜遭到罷免後最受矚目的罷免案之一。至於台中、高雄的另外兩位出現罷免聲浪的民代陳柏惟、黃捷未來是否會踏上遭罷後塵也掀起網友討論。不過也有網友挖出台灣基進黨立委陳柏惟2019年的祭品文紛紛留言「討雞排」。
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陳柏惟2019年7月在臉書貼出一張與王浩宇、黃捷的合照，發文表示「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功，我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese，這就是水準！」。
▲（圖／翻攝自陳柏惟臉書）
▲陳柏惟的祭品文被網友翻出來「討雞排」。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）
儘管距離這則PO文發出已逾1年半，但隨著王浩宇罷免案過關的消息在社群發酵，該篇文章已累積超過7500多次讚、超過800則留言，不少網友也在下方重新炒起話題「免費雞排達成1/3」、「如果2021三個都罷掉也有雞排嗎」、「少在那邊誘惑台中人出來投票喔！」、「恭喜罷掉一個了，加油，下一個黃捷等著」、「我朋友的雞排店要賺一波了！！替她謝謝你啊」。

事實上，陳柏惟該篇祭品文提到「2020年三個都罷免成功」才會發雞排，光是首位罷免案通關的王浩宇就已經拖到2021年，且陳柏惟須任立委期滿1年方能提案連署罷免，網友想拿祭品文向他要雞排恐怕有難度。此外，黃捷罷免案則將於2月6日登場，黃捷本人也坦言面對罷免投票非常緊張，沒有預料到第二階段連署會成功達標。（編輯：楊智傑）
 
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