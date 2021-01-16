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北部院區現群聚感染　49名醫護人員需居家隔離14天

記者黃仁杰／台北報導

2021-01-16 22:58:27

陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今晚宣布，國內新增1例新冠肺炎本土確診個案，是本國籍20多歲女性，列為案852。（圖／NOWnews資料照）
中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間10點警急召開記者會，宣布國內新增1例新冠肺炎本土確診個案，是本國籍20多歲女性，列為案852，是與案838同醫院工作的護理師，在10日兩人有短暫接觸，14起出現咳嗽症狀，今日確診，指揮中心指揮官也表示，這起個案也視為該院已經出現群聚感染。
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指揮中心表示，案852為與案838同醫院工作之護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸，案852是該院出現本土個案後的首批採檢對象，但在11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。
陳時中表示，因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮中心也再次提醒，此次事件的相關接觸者，若出現任何輕微、疑似症狀，立刻通報相關單位，也請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

陳時中指出，案852有到兩個藥局接觸3名人員，但因為接觸時間短暫且都有戴口罩，因此列為自主健康管理，但此案已可視為「院內群聚感染」，因此與案852有接觸的27位護理師與22位醫師均要實施居家隔離至21日，後視採檢結果評估是否恢復看診，另外再醫師休息室也有發現病毒，除了案838還有另一名醫師使用，因此列為居家隔離對象。同病房已出院病人中，個案直接照護之病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日。

陳時說進一步說明，案838醫師曾經照顧去（2020）年12月27日自美國返台的60多歲本國籍男性案812，因此針對838和812進行基因序列分析，初步分析為案838因照顧案812而感染，進而再傳染給案852。

陳時中說，由於潛伏期，檢驗一定有其侷限性，而因案838、案839匡列的醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，將於明（17）日起進行第2次採檢，「也會比較放心一點」。另有關該醫院院內擴大採檢452名員工的結果，則均為陰性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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