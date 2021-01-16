咳嗽、發燒又採檢新冠病毒 陳時中：別靠我太近
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-16 23:32:35
指揮中心今（16）日晚間10點臨時召開記者會，指揮官陳時中宣佈北部院區確診醫護出現群聚感染，又有一名女性護理師確診，而陳時中於記者會上發言時也罕見全程戴口罩，對比旁邊的發言人莊人祥和疫情監測組組長周志浩格外突兀，面對記者詢問陳時中也坦言自己咳嗽又發燒，同時也進行新冠病毒採檢，幸好呈現陰性反應。
陳時中表示，自己之所以從上次記者會開始就帶著口罩就是因為有咳嗽症狀，甚至還有發燒，經過專業人員建議後決定進行採檢，結果呈現陰性。陳時中說，雖然現在採檢的結果陰陽反覆，但只要有症狀進行採檢就一定驗得出來，不過自己沒有確診也不是流感，而是單純感冒了。陳時中指出，其實這是自己的第二次採檢，上次也是因為嚴重的感冒症狀，採檢的時候當然也不是很舒服，「我前兩天有警告大家不要靠我太近。」
而針對我國醫護人員陸續出現確診個案，陳時中強調，第一線的醫護人員一直以來都相當辛苦，接下來的農曆新年及元宵燈會的防疫措施，也勉勵所有醫護人員要「一起撐下去」，雖然醫護染疫是一大打擊，但「箭射下去就痛一下，接下來就會慢慢好了。」而未來針對大型活動需要舉辦，也要依照更嚴謹的態度來看待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。