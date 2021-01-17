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首屆臺灣企銀五人制足球聯賽本周開踢　中華隊PK國際球員

記者鍾東穎/新北報導

2021-01-17 06:30:00

▲臺灣企銀5人制足球聯賽，賽前記者會六隊教練合影_左起旅人FC李名宥教練_嘉義天晴林柏志教練_CTFA U20張仟縈教練_芳億精密陳慶進教練_曄拓FC卡孟德教練_桃園國際Buakthaisong Artit。（圖／中華足協提供）
▲臺灣企銀5人制足球聯賽，賽前記者會六隊教練合影_左起旅人FC李名宥教練_嘉義天晴林柏志教練_CTFA U20張仟縈教練_芳億精密陳慶進教練_曄拓FC卡孟德教練_桃園國際Buakthaisong Artit。（圖／中華足協提供）
2021臺灣企銀五人制足球聯賽於16日於新北市新莊體育館熱鬧開踢，採用百萬國際規格地墊，首屆共6支隊伍參賽，其中不乏成人國家隊成員混入各隊，中華U20潛力培訓隊也參一「咖」以及國際球員，預計進行2個循環賽事。
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2021臺灣企銀五人制足球聯賽本賽季共6支隊伍參賽，包含CTFA U20潛力培訓隊、嘉義天晴、曄拓FC、旅人FC、芳億精密以及桃園國際，6支隊伍將從16日開始進行2個循環賽事。
U20培訓隊總教練張仟縈表示在國際疫情艱困的時期，台灣能夠防疫成功正常辦理賽事實屬不易，U20的參賽主要是以汲取經驗為主，不只是球員，教練團也會透過聯賽來學習調整，進而提升在國際賽時的應變能力。

▲臺灣企銀5人制足球聯賽，賽前記者會六隊球員合影左起嘉義天晴朱家葦_CTFA
▲臺灣企銀5人制足球聯賽，賽前記者會六隊球員合影左起嘉義天晴朱家葦_CTFA U20周峻佑_旅人FC賴明輝_芳億精密李家羽_曄拓FC謝冠倫_桃園國際Daengkliang。（圖／中華足協提供）
曄拓FC總教練卡孟德則表示隊伍中有來自各個國家的成員，俄羅斯、莫里西斯、印尼等，但足球是共通的語言，透過足球溝通，反而更了解彼此。

值得一提的是，桃園國際是支橫跨11人制男女子足球及五人制足球的隊伍，陣中球員如同隊名一樣，由台灣球員與泰國球員組成，想必將會為台灣足壇帶來新氣象。

開幕戰U20培訓隊3:3踢平旅人FC，次戰桃園國際以3:2擊敗來自南部的芳億精密，多國聯軍的曄拓FC則是以0:3不敵本屆奪冠熱門嘉義天晴。首日第一輪賽事吸引近700位球迷進場觀賽，第二輪賽事將在1月17日在新莊體育館繼續進行。
▲臺灣企銀5人制足球聯賽，開球儀式(右起新北市足委會蔡尚明總幹事_中華足協邱義仁理事長_新北戴瑋姍市議員_五人制國家隊Adil總教練)。（圖／中華足協提供）
▲臺灣企銀5人制足球聯賽，開球儀式(右起新北市足委會蔡尚明總幹事_中華足協邱義仁理事長_新北戴瑋姍市議員_五人制國家隊Adil總教練)。（圖／中華足協提供）
 
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