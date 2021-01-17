強烈大陸冷氣團襲台 北台灣高溫大跌9度「濕冷一整天」
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 08:27:24｜2021-01-17 08:27:28
受到強烈大陸冷氣團影響，今（ 17 ）日北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚同樣偏冷，清晨平地最低溫為南投中寮 9 度，氣象局也針對全台 11 縣市發布低溫特報，要注意 10 度以下氣溫發生的機率，另位在台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
氣象局表示，今日受強烈大陸冷氣團影響，清晨西半部至宜蘭地區低溫約 10 至 12 度，花東 13 、 14 度，北部及東北部一整天濕冷，白天高溫與昨天相較降幅約有 8 、 9 度之多，預測約為 14 度，中部及花東 16 至 18 度，南部高溫約 21 度，要注意適時添加衣物以免受涼。在降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，新竹以南則為多雲到晴的天氣。
氣象局預估，周一仍受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，水氣略減少，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；到了周二起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周二、周三迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局說，周四起水氣將逐漸增多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五、周六華南雲雨區東移，水氣更多，全台降雨機率增加，西半部地區有短暫雨，東半部地區亦有局部短暫雨。