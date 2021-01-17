他列同事「辦公室最厭惡4行為」　網再曝1事：真的快瘋了

每個人的習慣都不盡相同，當然也有好有壞。近日有網友就在PTT列出同事在辦公室裡令人最厭惡的「4大行為」，包括：剪指甲、.一直按原子筆、訂飲料愛抱怨，以及偷看同事電腦聊天畫面等，對此，許多網友看後皆有感，紛紛加碼分享自己最無法接受的同事壞習慣，直呼「真的快瘋了...」

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原PO在PTT女孩板分享自己最無法接受的4大同事行為，1.在上班時間的辦公室裡剪指甲：有時候在跟客戶講電話或跟同事討論公事，卻聽到隔壁同事「ㄎㄧㄚㄎㄧㄚㄎㄧㄚ」的剪指甲聲音，讓人聽到覺得非常刺耳！「一直黑人問號為何一定要在公司剪？這件事很急？」

2.一直按原子筆：不知道他是在焦慮還是有這種習慣，一直連續按原子筆，在自己位子上就算了，走到哪也手裡拿著原子筆狂按，每次經過他那邊，都讓他聽到覺得好吵，好想把筆搶過來。

▲網友在PTT列舉4大自己最討厭的同事行為。（圖／翻攝自PTT）

3.公司訂飲料愛抱怨：我們習慣飲料單是傳閱大家自己填，常會有幾個沒訂到的抱怨說他怎麼沒訂到？（為何你左右鄰居都有傳到菜單）或是抱怨飲料難喝、飲料送太慢、飲料太貴，或飲料已經快要送來了還要求加訂，這裡是公司欸！有人幫忙開團訂飲料就要感謝了，這麼多意見！你可以默默跟你旁邊同事抱怨，但不要大聲嚷嚷好嗎！

4.看同事電腦的line：有同事會站在你旁邊跟你聊天或是討論事情時，看到你電腦螢幕的line畫面，跟你討論line上面的內容？例如：「欸你這個群組名稱也太好笑了吧」、「你跟你朋友要去看那部電影喔？」這個行為我是百思不解，一般人不會去看人家的line，更何況你還讓人家知道並討論你看到的？

原PO表示，以上4點是他最近比較有感受的，他並好奇詢問大家「是不是有人也遇過這些情況呢？」問題曝光，網友隨即議論紛紛「打嗝、剔牙、抖腳、吹口哨、看人家螢幕，以上都是同一人，快瘋了」、「每10秒清一次喉嚨，聽到很暴躁」、「一直嘆氣」、「吸牙齒、一直吸口水，真的每天都快瘋了！」「剔牙聲 、吃飯太大聲（極度討厭）、猛咳不戴口罩」、「聽音樂不用耳機」。（編輯：許苡晴）