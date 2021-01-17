再一醫護染疫 蘇貞昌呼籲防疫別大意
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-17 10:19:25
昨（16）日又有一名醫護因接觸為新冠肺炎病患治療的案838染疫，中央流行疫情指中心指揮官、衛福部長陳時中晚上10點親上火線、緊急召記者會向國人說明。行政院院長蘇貞昌今（17）天接受媒體訪問時，也再三呼籲國人防疫不要輕忽、大意。
蘇貞昌今天接受媒體訪問時表示，全世界受武漢肺炎疫情衝擊，已經超過9,300萬人確診，超過200萬人死亡，而且第二波、第三波疫情再起，變種病毒的出現也讓情況更加嚴峻，許多國家都實施鎖國、封城、宵禁，甚至於禁止集會，台灣相對顯德許多安全。但蘇貞昌指出，這一次看到醫護為了照顧確診病患，不幸染疫，讓人真切地看到醫護的辛苦，工作風險有多高，為不認識的陌生人服務、為全國人民的安全把關，所以全體國人應對第一線最辛苦的醫護人員致敬，並對所有從事防疫工作給予配合。同時蘇貞昌也強調，防疫一點都不能疏忽、大意，指揮中心已經好準備，要求防疫要趨嚴，請國人務必要繃緊神經，密切配合防疫規定、通力合作，守護得來不易的防疫成果，千萬不要因為個人的任性或者自己的隨意，而成為破口，或是貪圖自己的方便，增加醫護人員的困難或壓力。尤其年關將近，民眾出入群眾場合、各種聚集務必以防疫為先。