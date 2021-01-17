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2022國民黨佔優勢？王浩宇遭罷免成功　學者提8點分析

新頭殼newtalk

2021-01-17 14:34:31

▲ （圖／新頭殼）
▲ 台師大政研所教授范世平為此在社群媒體上列舉8點提醒，指出2022市長選舉國民黨仍佔有絕對優勢，故民進黨應當將警戒心提高。（圖／新頭殼）
桃園市議員王浩宇昨（16）日罷免案進行投票，最終依8萬4582票確定通過。台師大政研所教授范世平為此在社群媒體上列舉8點提醒，指出2022市長選舉國民黨仍佔有絕對優勢，故民進黨應當將警戒心提高。不過也要提醒國民黨千萬不得把罷王成功看作是「大勝」，須謹慎以待。
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昨（16）日王浩宇罷免案通過，成為有史以來第一位遭到罷免的市議員，與過去被高雄市民罷免的首位市長韓國瑜各自創下紀錄。為此，范世平在臉書上表示：「其實中壢本來就是眷村與韓粉集中的地方，這是韓國瑜被罷免後的『反罷免』，加上王浩宇本來就顧人怨，民進黨作壁上觀，以及天氣好，混雜開放進口美豬等議題，因此罷免通過。」。
范世平還說：「江啓臣讓國民黨在總統立委選舉大敗、韓國瑜被罷、高雄市長補選落選等「三連敗」後，終於止跌，士氣大振，他繼任黨主席沒問題，朱立倫出局；而國民黨激進路線被肯定，會繼續下去。反美豬公投會積極推動，國民黨會認為這次罷免成功是反美路線的正確，因此強硬派抬頭。」。

范世平指出，現在韓國瑜選桃園市長的可能性大增，拱他的人更有理由要他出山，趁勝追擊；其實鄭文燦與王浩宇交情匪淺，但鄭擔任桃園市長卻保不了王，顯示桃園市政優異卻無法外溢，這對民進黨2022年的桃園市長選舉是一大警訊；對鄭的下一步政治佈局增加了風險。

范世平也表示：「雖然民進黨中央執政成績不俗，但對地方的影響有限，王浩宇依然被罷；顯示2022年的縣市長選舉國民黨仍有絕對優勢。而民進黨應以此次罷免為戒，不可過於樂觀，要戒慎恐懼。但國民黨是短多長空，如果以為這次罷王成功是大勝，也是錯估情勢，因為民進黨完全沒出手。」。

最後范世平也提到，若韓國瑜選桃園市，是民進黨樂見的，因為桃園市民會接受被高雄市民罷免的人嗎？豈不成了回收廠？而國民黨的激進與反美親中路線也不利2024年總統大選。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
范世平針對王浩宇被罷免一事提出看法與提醒。 圖：翻攝自范世平臉書
范世平針對王浩宇被罷免一事提出看法與提醒。 圖：翻攝自范世平臉書
 
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