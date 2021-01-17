2022國民黨佔優勢？王浩宇遭罷免成功　學者提8點分析

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范世平還說：「江啓臣讓國民黨在總統立委選舉大敗、韓國瑜被罷、高雄市長補選落選等「三連敗」後，終於止跌，士氣大振，他繼任黨主席沒問題，朱立倫出局；而國民黨激進路線被肯定，會繼續下去。反美豬公投會積極推動，國民黨會認為這次罷免成功是反美路線的正確，因此強硬派抬頭。」。
范世平指出，現在韓國瑜選桃園市長的可能性大增，拱他的人更有理由要他出山，趁勝追擊；其實鄭文燦與王浩宇交情匪淺，但鄭擔任桃園市長卻保不了王，顯示桃園市政優異卻無法外溢，這對民進黨2022年的桃園市長選舉是一大警訊；對鄭的下一步政治佈局增加了風險。
范世平也表示：「雖然民進黨中央執政成績不俗，但對地方的影響有限，王浩宇依然被罷；顯示2022年的縣市長選舉國民黨仍有絕對優勢。而民進黨應以此次罷免為戒，不可過於樂觀，要戒慎恐懼。但國民黨是短多長空，如果以為這次罷王成功是大勝，也是錯估情勢，因為民進黨完全沒出手。」。
最後范世平也提到，若韓國瑜選桃園市，是民進黨樂見的，因為桃園市民會接受被高雄市民罷免的人嗎？豈不成了回收廠？而國民黨的激進與反美親中路線也不利2024年總統大選。
新聞來源為Newtalk 新頭殼