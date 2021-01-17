院內感染再加1！重症醫「1提醒」：一有症狀就該提高警覺

昨（16）日指揮中心表示，國內再新增1例本土COVID-19（新冠肺炎）病例，為案838接觸者，同醫院工作之護理師。對此，重症醫生陳志金在臉書提醒，若為一採陰的狀況，仍有可能處於「潛伏期」，他並呼籲大家，一旦有症狀，就應提高警覺。

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指揮中心指出，案852為與案838同醫院工作之護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸。案852於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於昨日確診，入住隔離病房治療。

因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。目前衛生單位已掌握個案接觸者及進出該病房者，將全數進行採檢，並進行相關人員之居家隔離；同病房護理人員將全數進行居家隔離，醫師則由醫院安排停止臨床工作，在家中進行隔離至1月21日，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。同病房已出院病人中，個案直接照護之病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日。



▲Icu醫生陳志金臉書貼文。（圖／翻攝自《Icu醫生陳志金》臉書）

而案838、案839匡列之醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，將於今日進行第2次採檢。另有關該醫院院內擴大採檢452名員工之結果，均為陰性。





對此，陳志金醫師在臉書表示，新增一例「院內感染」護理師，案852，因為已有案838、852兩人，已符合院內「群聚感染」，案852一採陰性（在潛伏期中），後來出現症狀，再採確診，「已被匡列，有症狀還去診所就診？」陳志金認為，案852在第一波並未被列為居家隔離，或許未被告知有症狀需要在醫院再採檢？因為一採陰，仍有可能是處於潛伏期，一旦有症狀，應該要有高度警覺。文末，他也向陳時中喊話，「我們一起走過這麼長的路，我們繼續撐下去」。（編輯：許苡晴）￼