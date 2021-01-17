加油要快！汽、柴油明起漲0.3元及0.1元 92價格站上25元
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 12:33:24｜2021-01-17 12:33:27
台灣中油公司宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.4元。
台灣中油表示，本周受沙烏地阿拉伯調高2月份銷往亞洲原油官價及美國商業原油庫存連5周調降等因素影響，帶動國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶55.56美元，較前周53.13美元上漲2.43美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.80%。台灣中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，應調未調之0.2元及0.5元皆由台灣中油吸收。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。