扁媽治喪從簡 今家祭後火化進塔
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-17 14:52:42
前總統陳水扁的母親陳李慎前（15）日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲，高雄市議員陳致中今日表示，遵從阿嬤遺願，治喪事宜從簡，已於中午12點30分於故鄉台南柳營祿園舉行家祭儀式，簡單隆重，隨後火化進塔。
據悉，去年四月扁媽不慎在家中跌倒，造成胸椎第12捷壓迫性骨折，雖曾進行骨水泥灌漿手術，但因行動不便、貧血、腸胃等問題多次進出醫院，並曾發出過病危通知，陳水扁去年母親節曾提到「或許這是最後一次母親節了」，在去年七月也與夫人吳淑珍搬到台南，想就近照顧扁媽。扁媽的孫子高雄市議員陳致中在今年初也曾提到「阿嬤從去年跌倒住院，到現在住況還是不好，新年許願老天保佑，早日康復安享晚年」；而陳水扁1月11日透漏扁媽已經失智一段時間了，直到最近也已經不識自己的兒子了，讓他內心無比難過。陳致中表示，他代表家父、遺族由衷感謝各界長官、前輩、好友的慰問與關心，由於阿嬤交代不設公祭，如有失禮或接待不週之處，亦祈請見諒，阿嬤的骨灰將安置麻豆第一公墓，也會將我阿公的骨灰罈移過來，讓阿公阿嬤老夫老妻在天上歡喜團圓。