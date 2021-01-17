快訊／又增1例本土病例 案838醫師同事二採陽性確診
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 15:18:13｜2021-01-17 15:20:37
中央流行疫情指揮中心表示，今（ 17 ）日新增一名新冠肺炎本土個案，為日前案 838 醫師的工作接觸者。指揮官陳時中指出， 16 日因案852確診，對北部某醫院 265 名醫護人員進行二次採檢，經檢驗 224 人為陰性， 1 人為陽性，其餘檢驗中。
中央流行疫情指揮中心表示，今日公布國內新增 1 例本土新冠肺炎確定病例（案 856 ），為本國籍 30 多歲男性，與案 838 為同一醫院之醫師， 1 月 10 日工作時曾與案 838 接觸， 1 月 11 日採檢結果為陰性，因應案 852 確診，衛生單位於昨日陸續針對案 838 、 839 匡列之 265 名醫院人員進行二採，其中案 856 檢出陽性於今日確診；另其餘 264 人中， 224 人檢驗陰性，其餘待採檢。因應本起事件，院方已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。此外，將安排專家進駐該院，針對醫院感染管制措施等防治作為給予指導及協助。
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