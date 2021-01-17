再增3境外移入確診個案！均自印尼入境、20多歲男性漁工
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-17 15:31:00｜2021-01-17 15:32:38
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增3例境外移入COVID-19病例(案853、854及855)，均自印尼入境，以及1本土個案（案856）。
指揮中心表示，案853及854均為印尼籍20多歲男性漁工，皆於今年1月3日來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2名個案於1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且入境後至檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。指揮中心指出，案855亦為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介公司安排專車至防疫旅館居家檢疫；今年1月15日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。匡列接觸者共3名，為同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。
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