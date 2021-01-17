確診護理師父親、哥哥有流鼻水症狀 採檢結果出爐
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 15:47:34｜2021-01-17 15:47:37
中央流行疫情指揮中心昨（ 16 ）日公布 1 例本土個案，為 20 多歲護理師染疫（案 852 ），該名個案與 4 名家人同住，其中，父親及哥哥出現流鼻水症狀並送往醫院負壓病房隔離，其餘家人則進行居家隔離，採檢結果今（ 17 ）日出爐，其父親、母親、哥哥 3 人採檢均為陰性，另非同住接觸者待採檢中。
指揮中心表示，案 852 為與案 838 同醫院工作之護理師，曾與案 838 於 1 月 10 日工作時短暫接觸。案 852 於 1 月 11 日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。 1 月 14 日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀， 15 日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於 16 日確診，入住隔離病房治療。指揮中心指出，案 852 社區接觸者包含 3 位家人，採檢均為陰性，另非同住接觸者待採檢中；密切接觸的出院患者及陪病者共 13 位，已採檢 10 位， 3 位待採檢；非密切接觸的出院患者及陪病者共 41 位，已採檢 13 位， 28 位待採檢；診所及藥局人員共 7 位，均為陰性。
院內接觸者部分，指揮中心說，此次居家隔離共 80 名，包含護理師共 40 名，皆於集中檢疫；另醫師 26 名（ 15 位集中檢疫、 10 位居家隔離及 1 位住院治療中）；其他人員共 14 名，其中 8 名集中檢疫， 6 名居家隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。