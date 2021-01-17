《歌喉讚》女星自爆「被綁架」！慘變肉票、遭槍指著恐嚇

澳洲諧星蕾貝兒威爾森（Rebel Wilson），去年初減肥22公斤，成功揮別「胖艾美」的稱號，而且還交了一個高富帥的男友，堪稱人生勝利組，但她最近上談話性節目《Straight Talking》受訪，竟自爆曾在非洲被人綁架！

我是廣告 請繼續往下閱讀

蕾貝兒透露，自己曾經跟一群女性朋友，在非洲莫三比克坐車時，被坐在另一輛貨車上的一群男子追上，對方貨車上還擺滿了大量槍械。蕾貝兒回憶當時情況心有餘悸表示，她們被該群男子用槍指著恐嚇，要求所有人都下車，並將她們帶到一間屋子裏，「他們要我們坐下，我於是叫所有人都坐在一起築起人牆，因為我很害怕他們會在半夜帶走我們其中一人，幸虧最後大家都沒有受傷。」

▲▼蕾貝兒威爾森減肥成功。（圖／達志影像）

幸運的是，蕾貝兒跟友人們在隔天早上就被釋放了，也沒有任何人受傷，蕾貝兒則懷疑，那群綁架她們的男子，是想利用她們的車輛偷運違禁品過境。