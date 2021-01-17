案852首波竟列「自主健康管理」 陳時中坦承：檢討SOP
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 16:30:34｜2021-01-17 16:31:19
北部某醫院院內感染今（ 17 ）日又新增一名確診個案（案 856 ），與案 838 為同一醫院醫師，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，因案 856 與案 838 分別在不同休息室，第一時間被列為「自主健康管理」，未來會以本次事件為參考，訂定院內感染相關 SOP ，對密切接觸者的定義都要再檢討。
指揮官陳時中表示，今日新增的確診個案（案 856 ）與案 838 為同一醫院醫師，但分別使用不同休息室， 1 月 10 日工作時曾與案 838 接觸， 1 月 11 日採檢結果為陰性，因應案 852 確診，衛生單位於昨日陸續針對案 838 、 839 匡列之 265 名醫院人員進行二採，其中案 856 檢出陽性於今日確診。但案 856 第一時間被列為「自主健康管理」，對於院內 SOP 是否有檢討必要？陳時中坦言，將訂定院內感染相關 SOP ，這次事件是很好的檢討機會；未來對密切接觸者的定義都要再檢討，任何可能的接觸者只要有接觸機會，就要停止上班並找適當時間採檢，有相關症狀也要立刻報告，其他人有任何相關症狀也都要先停止上班。
由於該間北部醫院不少醫護人員都在居家隔離，已出現人力吃緊狀況，陳時中指出，已請其他醫學中心調派感染科醫護支援，目前醫院採取「只出不進」及劃分紅黃綠區等措施，希望可以減少醫護人員壓力，降低感染風險，但目前不會考慮封院。
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