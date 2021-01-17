王浩宇網路聲量還輸她！聲量看政治：黃捷才是罷免焦點
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-17 16:51:11
民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票案昨（16）日落幕，最後以8萬4000多票確定被罷免，接下來外界也關注即將在2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免案。臉書專頁「聲量看政治」分析去年6月6日罷免高雄市長韓國瑜後的網路聲量，發現被喊罷免的政治人物中，黃捷佔34.59%，聲量最高，王浩宇居二，占比只有23.42%。
該粉專指出，從高雄市長韓國瑜罷免案落幕後一直到1月16日的這224天，數位被藍營與韓粉高喊罷免的政治人物中，以高雄市議員黃捷聲量最高，佔全部被喊罷免政治人物的34.59%；其次才是王浩宇，佔23.42%，而罷免案未能成立的陳致中，僅佔罷免新聞聲量的18.03%。追查原因，該粉專認為，黃捷是在韓國瑜擔任高雄市長期間，最被關注的高雄在地議員，而且從性別政治的角度來看，不論正面或負面，女性政治人物關注度基本上都比男性政治人物高。再來，韓國瑜確定被罷免後，韓國瑜的支持者、韓粉們就將黃捷列為頭號戰犯之一。
雖然喊罷免黃捷的聲量最高，但罷免是否成功還在要觀察在地選民結構與政治生態，該粉專表示，若與王浩宇相比，黃捷的政治人脈與人際關係都比較他好，仇恨值也比他低，加上桃園是藍營票倉，而鳳山的藍營選民結構早已鬆動。因此，聲量看政治直言「黃捷其實才是罷免新聞最被討論的焦點」，接下來的罷免案與公投政治動員、2022地方選舉都息息相關，而黃捷的罷免與反罷免角力，勢必會高過於王浩宇，尤其在罷王案過關後，討論力度應會持續上揚。