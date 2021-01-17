底價29億！高雄英迪格驚傳法拍 業者回應：營運不影響
記者陳致宇／台北報導
2021-01-17 17:00:06｜2021-01-17 17:00:10
李方酒店管理集團於 2016 年在台灣引進洲際酒店集團旗下「高雄中央公園英迪格酒店」，不過今（ 17 ）日卻傳出該飯店遭到法拍，一拍底價超過 29 億元，是新冠肺炎爆發以來最大宗的飯店法拍案。業者回應，目前所有營運不受影響。
據了解，李方酒店管理集團於 2016 年開設高雄中央公園英迪格酒店，為台灣首間英迪格品牌，也是高雄第一間國際級飯店，全館共設有 129 間客房及套房，室內充滿港都風情的設計，加上頂樓 Pier no.1 高空酒吧深受潮流人士喜愛，迅速成為高雄最具話題的飯店，市場表現不俗。不過受到新冠肺炎影響，李方酒店管理集團受創嚴重，原本預定 2020 年第三季開幕的台中李方艾美酒店，早已宣布暫緩籌備作業，資遣 9 成員工； 2019 年、 2020 年分別賣出集團旗下太空艙青年旅舍、天勝商務樓、皇家季節酒店南西館等資產，希望可以挽救資金缺口。針對法拍消息，高雄中央公園英迪格酒店強調，自 2016 年 12 月起由李方酒店集團委託洲際酒店集團管理，此份協議效期為 12 年，協議期間內飯店營運及所需資源皆由洲際酒店集團提供；目前飯店正常營運中，旅客及會員權益是管理團隊的優先考量，不論是客房或餐飲，應提供的軟、硬體服務皆不受影響。