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醫護染疫「封院」聲浪浮現！他曝反對原因：留下爛帳更慘

編輯中心/綜合報導

2021-01-17 18:34:21

▲醫院（示意圖，與內文無關／翻攝Pexels）
▲今（ 17 ）日中央流行疫情指揮中心宣布，北部某醫院院內感染又新增一名確診（案856），與案838為同一醫院醫師。消息曝光後，又有要求「封院」的聲音出現。（示意圖，與內文無關／翻攝Pexels）
今（ 17 ）日中央流行疫情指揮中心宣布，北部某醫院院內感染又新增一名確診（案856），與案838為同一醫院醫師。消息曝光後，又有要求「封院」的聲音傳出。不過醫師蘇一峰則列出「各種原因」堅決反對封院：「SARS留下爛帳更慘」。
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胸腔重症醫師蘇一峰在臉書提到，「從過去的經驗來看，中國、日本、南韓的封院都無法抑制疫情擴散出去，若像當年SARS一樣，不管有沒有生病所有病人與醫護人員全都關在醫院不准離開，留下的歷史爛帳至今無法處理。其中有各種原因，會使封院看似有效，其實在目前的疫情完全不適合」。
蘇一峰先提到，「目前就算北區某醫院封院，國外仍然疫情失控，隨時會有新境外個案進入台灣！目前的環境隨時有新個案進入台灣，封院顯得毫無意義！所以應該保留醫療量能才能治療更多新冠患者」。

▲醫師蘇一峰則列出「4理由」堅決反對封院。（圖／翻攝蘇一峰醫師臉書）
▲醫師蘇一峰則列出「4理由」堅決反對封院。（圖／翻攝蘇一峰醫師臉書）
隨後他也反問「提倡封院」的這些人，「目前住院病患要怎麼辦？轉院會不會反而增加感染風險？繼續住院到封院結束嗎？會不會反而增加感染風險？醫護人員沒感染的怎麼辦？繼續關在醫院裡面嗎？這樣做的意義好處在哪裡？而封院要如何分割裡面的病人與醫護人員呢？原本桃園愛某醫院負責的全國1/5感染患者何去何從？把患者轉到經驗少的其他醫院，會不會反而增加感染傳播風險？」

蘇一峰也認為，「封院對原本在這醫院慢性治療的患者也非常不公平！且最後從基本的道義來說，桃園某醫院扛起治療全國1/5病患的重責大任，發生院內幾位感染，結果就用可割可棄的態度報答他們的盡忠職守，這樣對嗎？」

蘇一峰最後也建言，「提高該院的員工篩檢頻率代替封院」，因為封院對於目前的台灣疫情封院「沒有好處」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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