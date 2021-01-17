醫護染疫「封院」聲浪浮現！他曝反對原因：留下爛帳更慘

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蘇一峰先提到，「目前就算北區某醫院封院，國外仍然疫情失控，隨時會有新境外個案進入台灣！目前的環境隨時有新個案進入台灣，封院顯得毫無意義！所以應該保留醫療量能才能治療更多新冠患者」。
隨後他也反問「提倡封院」的這些人，「目前住院病患要怎麼辦？轉院會不會反而增加感染風險？繼續住院到封院結束嗎？會不會反而增加感染風險？醫護人員沒感染的怎麼辦？繼續關在醫院裡面嗎？這樣做的意義好處在哪裡？而封院要如何分割裡面的病人與醫護人員呢？原本桃園愛某醫院負責的全國1/5感染患者何去何從？把患者轉到經驗少的其他醫院，會不會反而增加感染傳播風險？」
蘇一峰也認為，「封院對原本在這醫院慢性治療的患者也非常不公平！且最後從基本的道義來說，桃園某醫院扛起治療全國1/5病患的重責大任，發生院內幾位感染，結果就用可割可棄的態度報答他們的盡忠職守，這樣對嗎？」
蘇一峰最後也建言，「提高該院的員工篩檢頻率代替封院」，因為封院對於目前的台灣疫情封院「沒有好處」。（編輯：潘毅）
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