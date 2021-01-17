不排斥先有後婚！陳零九揪女友看「生產片」

九澤CP為回饋歌迷粉絲，今（17）日舉辦簽票會，早上9點多已湧現排隊人潮，主持人阿達詢問九澤CP，面對這麼多粉絲到場支持，有什麼感覺？兩人開心對台下歌迷粉絲高喊：「讚啦！」期間，陳零九被問到與直播主林芷瑩（呼呼）的婚期，他透露日前兩人一起觀賞了生小孩的影片。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳零九與女友愛情長跑8年，感情十分穩定，對於婚期，陳零九表示考量到疫情，曾跟女友提議「去登記就好」，也不一定要舉辦喜宴，更不排斥先有後婚，倒是在跟女友看完生產片之後，「很心疼女方生小孩會痛、剖腹也會有傷痕」，所以現階段目標是買房，希望未來能買在中永和。

▲九澤CP（前）簽票會與粉絲合影。（圖／滾石唱片提供）

而自新加坡來台發展的邱鋒澤，目標也是脫離租屋族、買一棟房子。日前他被拍到與旗下新人采子同進同出，而傳出緋聞，邱鋒澤顧左右而言他表示，簽采子的時候，家人就已經看過她了，覺得她很棒也很有潛力。

▲邱鋒澤（左）也想買房子。（圖／滾石唱片提供）

提及過年計畫，兩人表示應該會花許多時間聚在一起密集寫歌，期待年後有更多新作品與大家見面。「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」將在5月8日於台北流行音樂中心登場。