P聯盟／富邦吞下本季首敗　許總賽後總結：防守失靈

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賽後本場攻下27分的富邦本土「一哥」張宗憲認為球隊進攻端沒問題，重點還是防守不夠好，而許總則是說這方面教練要付最大責任，「我們這場被對手設定，加上球員有犯規麻煩，導致情況有點失控，第4節陳堅恩的幾顆三分球讓整個球隊氣勢都掉了下來。」
富邦這兩場比賽先發陣容變換相當大，昨天擺上曾文鼎上場，今天則是讓年輕的周桂羽先發，對於這樣的調度，許總解釋說這是因為張宗憲有點抽筋，他也認為周桂羽防守沒問題，但進攻端隱身，「所以我們又必須放宗憲上去，但他一上去就下不來了。」
除了防守的問題之外，富邦今天三分球28投5中，命中率還不到2成，而他們這一季至今的團隊三分球命中率也僅有25.11%，在四隊之中排名墊底。對此許晉哲認為球員在傳和投之間的拿捏還可以更好，「出手點的選擇要加強，對方防守會對我們進行壓迫，而富邦陣中有經驗的球員比較多，大家會傾向分享球權，但有時候傳太多的結果，就是發生更多失誤，你有機會的第一時間不出手，反而會導致不好的效果。」
而對於賽季首敗，許總沒有過度反應，僅認為就是比賽的一部份，「職業聯賽中首敗是一定會發生，我們雖然在最後一節有很大的優勢，但此役沒有給對手壓迫。」